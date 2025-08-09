Identifican ocho nidos y 39 rastros de tortuga boba en la Región desde 2017

Los voluntarios que participan en el programa ‘Territorio Tortuga’ han identificado desde su inicio, en 2017, 39 rastros de tortugas bobas y han localizado, balizado y protegido ocho nidos. Juan María Vázquez recordó que si detectamos un rastro o una tortuga «debemos llamar al 112 o avisar al centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle». Cuando es un ejemplar de tortuga, hay que guardar una distancia de más de 20 metros, no iluminar ni hacer ruido, dejar que complete la anidación.
