Ideas para reutilizar una consola Nintendo Wii que ya no utilizas

La Nintendo Wii fue una gran consola para el ámbito familiar, y prueba de ello es que más de 100 millones de unidades se vendieron entre los años 2006 y 2013. No obstante, es una consola ya vieja, obsoleta y descatalogada, por lo que mucha gente la tiene simplemente guardada en un cajón. Si es tu caso, en este artículo te vamos a dar algunas ideas de proyectos DIY (do it yourself, hazlo tú mismo) mediante los que podrás reutilizar y darle una segunda vida a esta mítica consola.