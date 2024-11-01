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Las ideas clave de Erich Fromm

Las ideas clave de Erich Fromm

Psicoanalista y filósofo humanista, Erich Fromm analizó el miedo a la libertad y la sociedad de consumo para entender por qué las personas buscan refugio en nuevas formas de dependencia.

| etiquetas: filosofía , erich fromm
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