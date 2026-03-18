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El ícono de la lucha por los derechos civiles de los latinos César Chávez, acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres durante décadas

El ícono de la lucha por los derechos civiles de los latinos César Chávez, acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres durante décadas

Una investigación de The New York Times publicada este miércoles revela que César Chávez, cofundador del mayor sindicato de campesinos en el país, United Farm Workers, manipuló y abusó de menores cercanas al movimiento que el sindicalista lideró desde los años sesenta hasta su muerte en 1993. Dolores Huerta, la líder chicana que fundó la UFW junto a Chávez, denuncia que también fue violada por el activista. El periódico neoyorquino recoge varias acusaciones de mujeres, ya adultas, que callaron los abusos que sufrieron de niñas durante décadas.

| etiquetas: estados unidos , mujer , cesar chavez , violencia sexual , sindicalismo
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3 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
#3 Pitchford
El poder permite a las personas llevar a cabo sus deseos gravemente ilegales con muchos menos riesgos..
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Uda #1 Uda
Joder cuanto mierda en todas partes.....
En quien confías?
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#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Y la de cosas que nunca sabremos...

Gente aclamada hoy día que quizás hicieron algo o estuvieron involucrados en algo que nunca sabremos. Probablemente, casos como este, a montones.
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menéame