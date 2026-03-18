El ícono de la lucha por los derechos civiles de los latinos César Chávez, acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres durante décadas

Una investigación de The New York Times publicada este miércoles revela que César Chávez, cofundador del mayor sindicato de campesinos en el país, United Farm Workers, manipuló y abusó de menores cercanas al movimiento que el sindicalista lideró desde los años sesenta hasta su muerte en 1993. Dolores Huerta, la líder chicana que fundó la UFW junto a Chávez, denuncia que también fue violada por el activista. El periódico neoyorquino recoge varias acusaciones de mujeres, ya adultas, que callaron los abusos que sufrieron de niñas durante décadas.