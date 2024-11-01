edición general
2 meneos
50 clics
‘Ick’: ¿Por qué me produce rechazo esa persona que antes me atraía?

‘Ick’: ¿Por qué me produce rechazo esa persona que antes me atraía?

Este tipo de reacciones se han viralizado en TikTok bajo el hashtag #theick y lo cierto es que habla más de nosotros mismos, que del otro

| etiquetas: relaciones , amor , rechazo , tiktok , #theick
2 0 0 K 27 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
obmultimedia #2 obmultimedia
porque en verdad jamas te atraia esa persona, la idealizaste y te enamoraste de esa idealizacion construida en tu cabeza.
Cuando realmente conoces a esa persona es cuando bajas de las nubes y ves la realidad.
3 K 30
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Y a mí que me cuentas? Lo útil que es el psicólogo y las terapias en vez de ir dando la brasa y lecciones
1 K 15

menéame