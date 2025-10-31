ICE planea recompensas en efectivo para cazarrecompensas privados por localizar y rastrear inmigrantes. [ENG]

De acuerdo con el plan, los cazarrecompensas podrían recibir bonificaciones económicas en función del éxito con que localicen a sus objetivos y del número de inmigrantes que posteriormente reporten al ICE. Según el documento, que solicita información a contratistas interesados para una posible oportunidad de contrato futura, a las empresas contratadas por ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10.000 inmigrantes a la vez para su localización, y se proporcionarán asignaciones adicionales en “incrementos de 10.000 hasta 1.000.000”