ICE envió a una niña de 2 años a Texas, a pesar de la orden judicial que mandaba su puesta en libertad [ENG]

Una niña de 2 años y su padre fueron enviados de Minnesota a Texas en cuestión de horas tras ser arrestados por ICE, a pesar de la orden judicial de liberar a la niña, según muestran documentos judiciales. La abogada de la familia, Kira Kelley, presentó la versión de la madre, según la cual Elvis Tipan Echeverria y su hija volvían de una tienda a casa, y que ICE rompió las lunas de su coche al llegar al domicilio. Tipan Echeverria habría intentado entregar a su hija a su madre, pero los agentes se negaron.