ICE envió a una niña de 2 años a Texas, a pesar de la orden judicial que mandaba su puesta en libertad [ENG]

Una niña de 2 años y su padre fueron enviados de Minnesota a Texas en cuestión de horas tras ser arrestados por ICE, a pesar de la orden judicial de liberar a la niña, según muestran documentos judiciales. La abogada de la familia, Kira Kelley, presentó la versión de la madre, según la cual Elvis Tipan Echeverria y su hija volvían de una tienda a casa, y que ICE rompió las lunas de su coche al llegar al domicilio. Tipan Echeverria habría intentado entregar a su hija a su madre, pero los agentes se negaron.

CamisaParda
6 comentarios
CamisaParda
MiguelDeUnamano
#3 nadie va a hacer algo en su contra

Hasta que alguien lo haga, que no descarto que es lo que están intentando provocar.

IsraelEstadoGenocida
#4 los defensores de la posesión de armas en Estados Unidos basan su apoyo, sobre todo, en tener la capacidad de alzarse ante un gobierno tiránico.

No se a que hostias esperan.

themarquesito
@MiguelDeUnamano Cada día consiguen superarse estos de ICE

MiguelDeUnamano
#1 La madre que los parió, justo el otro día comentaba eso, que cuando pienso que han llegado al límite consiguen superarlo y ayer esto otro: "Inmigrantes ilegales delincuentes a partir de tres años de edad."

Es evidente que esta gentuza que no tiene límites.

smilo
#2 estan subidos porque saben que no les pasa nada y nadie va a hacer algo en su contra. Si ese mismo juez se follara a los agentes del ICE que han enviado a la niña de 2 años a Texas otro gallo cantaria, pero ese juez o es de su cuerda o sabe que como lo haga se le van a poner las cosas complicadas.

Gilántropo
El hombre del saco estará en sus pesadillas para siempre. ¡Qué asco!


