14
meneos
13
clics
¿El ICE estará en los centros de votación durante las elecciones de California?
El gobernador del Estado dice que es “probable” que haya agentes federales en las casillas, mientras que el Servicio de Inmigración no descarta llevar a cabo operativos el 4 de noviembre
etiquetas
ice
inmigración
california
elecciones
#1
Laro__
Como si los ilegales pudieran votar.
1
K
29
#2
Gry
#1
El problema no es que voten los ilegales, es que lo hagan los latinos y otros no-blancos con nacionalidad estadounidense.
Si los retienen mientras comprueban que sus papeles no están falsificados o algo...
5
K
68
#3
aPedirAlMetro
*
#2
La idea es generar miedo a ir a votar , entre los integrantes de una comunidad cuyo voto no favorece a quien esta en el poder
Toma democracia!
4
K
55
#4
Bowsers
#1
anda que no hay casos mas que documentados que residentes legales han sido detenidos y deportados.
2
K
36
#5
comadrejo
Que no decaiga la supresión de votantes.
0
K
11
#7
joffer
Son golpecitos de estados sanos.
0
K
11
#6
bibubibu
La idea debe ser dejar votar sólo a blancos usanos, el resto prohibido y asunto arreglado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
