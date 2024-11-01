edición general
3 meneos
21 clics
ICE Age: la frontera en casa

ICE Age: la frontera en casa

Cuando la frontera se internaliza y se interioriza, nadie está completamente fuera de ella, porque hoy es la persona migrante, pero mañana puede ser cualquiera que incomode.

| etiquetas: ice , frontera , policía , eeuu
2 1 0 K 28 opinion
sin comentarios
2 1 0 K 28 opinion

menéame