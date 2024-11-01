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Iberdrola pone en marcha el mayor proyecto eólico-hidroeléctrico de la Península Ibérica en el Complejo del Támega

Iberdrola ha puesto en marcha el parque eólico Tâmega Norte, ubicado entre Braga y Vila Real, entre los municipios portugueses de Cabeceiras de Basto y Montalegre, el primero de los dos parques que forman parte del Complejo del Tâmega. Es el primer proyecto híbrido eólico-hidráulico conectado a la red en la Península Ibérica. Constará de dos parques (norte y sur) unidos a un gran sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Esta combinación permite que ambas tecnologías se complementen y sean capaces de almacenar energía para liberarla

| etiquetas: complejo del tâmega , eólico-hidroeléctrico , hibridación , iberdrola
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2 comentarios
5 0 1 K -16 Energias
powernergia #1 powernergia
Una puta pasada de proyecto.
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Andreham #2 Andreham
Vaya, ¿por qué ahora a Iberdrola le interesa la energía renovable? :roll:
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menéame