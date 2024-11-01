Iberdrola pone en marcha el mayor proyecto eólico-hidroeléctrico de la Península Ibérica en el Complejo del Támega

Iberdrola ha puesto en marcha el parque eólico Tâmega Norte, ubicado entre Braga y Vila Real, entre los municipios portugueses de Cabeceiras de Basto y Montalegre, el primero de los dos parques que forman parte del Complejo del Tâmega. Es el primer proyecto híbrido eólico-hidráulico conectado a la red en la Península Ibérica. Constará de dos parques (norte y sur) unidos a un gran sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Esta combinación permite que ambas tecnologías se complementen y sean capaces de almacenar energía para liberarla