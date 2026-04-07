Iberdrola inicia la tramitación de Conso II en Galicia: la mayor despensa hidroeléctrica de la Península con 1.500 millones de inversión

Conso se prepara para alumbrar una de las gigabaterías hidroeléctricas de mayor envergadura en toda Europa. Iberdrola presentó formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica el proyecto para una central reversible de 1.800 megavatios (MW) distribuidos en 6 megaturbinas con una inversión de 1.500 millones de euros. Conso II tendrá una capacidad de generación de alrededor de 4.000 gigavatios hora (GWh) al año, el equivalente a casi el 30% del consumo de electricidad en Galicia.