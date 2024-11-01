Iberdrola arranca su megaproyecto de interconexión entre EE UU y Canadá

El proyecto, iniciado en 2018, ha completado su construcción después de obtener todos los permisos y autorizaciones federales y estatales. NECEC ha comenzado ya a llevar energía hidroeléctrica desde Quebec mediante una línea de alta tensión de 233 kilómetros y 1.200 MW de potencia, suficiente para suministrar cerca del 10% de toda la electricidad consumida en Massachusetts. En la subestación de Buxton (Maine) se han instalado dos STATCOM -equipos electrónicos de potencia que mantienen el voltaje y mejoran la calidad del suministro- con 300 MVAR