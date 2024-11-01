edición general
13 meneos
39 clics
Iba a ser un Museo de Memoria Democrática, pero se convertirá en hotel: vendido el castillo toledano de Maqueda

Iba a ser un Museo de Memoria Democrática, pero se convertirá en hotel: vendido el castillo toledano de Maqueda

Una vez que el Gobierno central desistió en la idea de trasladar allí el Museo de la Guardia Civil, pese a la inversión que se hizo de más de 9 millones de euros, se ha subastado en distintas ocasiones, rebajándolo sucesivamente hasta llegar a la cifra de 3,2 millones de euros por la que ha sido vendido. Hace dos años el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a recuperarlo como patrimonio nacional y no subastarlo más. No ha sido así.

| etiquetas: castillo , maqueda , toledo
10 3 0 K 115 actualidad
sin comentarios
10 3 0 K 115 actualidad

menéame