Iba a ser un Museo de Memoria Democrática, pero se convertirá en hotel: vendido el castillo toledano de Maqueda

Una vez que el Gobierno central desistió en la idea de trasladar allí el Museo de la Guardia Civil, pese a la inversión que se hizo de más de 9 millones de euros, se ha subastado en distintas ocasiones, rebajándolo sucesivamente hasta llegar a la cifra de 3,2 millones de euros por la que ha sido vendido. Hace dos años el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a recuperarlo como patrimonio nacional y no subastarlo más. No ha sido así.