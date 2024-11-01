El IAJ promueve una experiencia de realidad virtual para concienciar a los jóvenes en la lucha contra la violencia de género

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), dentro del marco establecido por el Pacto de Estado contra la violencia de género, va a gestionar diversas actuaciones encaminadas a la prevención de la violencia de género entre las que se encuentra la experiencia inmersiva ‘LA DESIGUALDAD REAL: una experiencia en realidad virtual y aumentada’. Se trata de una actividad de carácter educativo, dinámica y transversal, que pretende colocar a los jóvenes en situaciones que viven las mujeres todos los días para poder detectar las primeras señales...