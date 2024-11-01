edición general
El IAJ promueve una experiencia de realidad virtual para concienciar a los jóvenes en la lucha contra la violencia de género

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), dentro del marco establecido por el Pacto de Estado contra la violencia de género, va a gestionar diversas actuaciones encaminadas a la prevención de la violencia de género entre las que se encuentra la experiencia inmersiva ‘LA DESIGUALDAD REAL: una experiencia en realidad virtual y aumentada’. Se trata de una actividad de carácter educativo, dinámica y transversal, que pretende colocar a los jóvenes en situaciones que viven las mujeres todos los días para poder detectar las primeras señales...

Mltfrtk #4 Mltfrtk
Qué bien que se hagan estas cosas, hay que dotar a la juventud con herramientas para combatir la desigualdad. La educación feminista es fundamental. Enhorabuena al gobierno de Aragón.
#3 XXguiriXX *
Algo así hacen en el estado de California para el acoso sexual, y es muy informativo porque no está enfocado sólo en mujeres. En este caso habría que ver si es lo contrario, como dice la entradilla.
#5 Leon_Bocanegra
Ojo que la chusma de derechas defiende que estás cosas empujan a los chicos jóvenes hacia la ultraderecha.
arariel #1 arariel *
Información directa desde la página del Gobierno de Aragón:
www.aragon.es/actualidad/el-diario-escape-room-móvil-contra-la-violen
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Puede ser curioso de ver.
