edición general
4 meneos
32 clics
Iain McGilchrist, psiquiatra: «El hemisferio derecho del cerebro es, literalmente, más inteligente que el izquierdo»

Iain McGilchrist, psiquiatra: «El hemisferio derecho del cerebro es, literalmente, más inteligente que el izquierdo»

El hemisferio izquierdo es ese sirviente arrogante que traiciona a su maestro. Y esto nos ha llevado a la mayor crisis que el mundo ha conocido, llevándonos a un escenario próximo a la extinción a causa de nuestra completa falta de entendimiento del mundo. Vemos a la sociedad como una masa de individuos completamente atomizados, cada cual con sus propios deseos y creyendo que cada uno debería hacer lo que quisiese. Que la naturaleza no es más que un montón de recursos que están ahí para que los explotemos.

| etiquetas: psicología , ciencia , cerebro , mente
4 0 0 K 32 ciencia
1 comentarios
4 0 0 K 32 ciencia
lonnegan #1 lonnegan
"Literalmente" hasta en los titulares de prensa, que puto asco.
0 K 11

menéame