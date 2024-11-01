edición general
4 meneos
28 clics

LA IA YA PIENSA POR TI… y la universidad no lo entiende. Con Juan Carlos monedero

En un mundo donde la inteligencia artificial ya escribe, investiga y decide, la pregunta no es tecnológica… es humana. ¿Para qué sirve hoy la universidad? ¿Para repetir información… o para formar pensamiento? Si todo lo que aprendemos puede hacerlo mejor una máquina, entonces el problema no es la IA. Es que estamos dejando de pensar. Esta columna es una defensa incómoda: de la dignidad, del pensamiento crítico y de lo único que no puede replicar ningún algoritmo… tu capacidad de ser tú. Porque sin pensamiento, no hay criterio. Y sin criterio, n

| etiquetas: ia , universidad
4 0 1 K 37 cultura
9 comentarios
4 0 1 K 37 cultura
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
La IA piensa por ti...y lo sueltan alguien que no tiene ni puta idea de lo que es la IA.

La IA no piensa por ti, te dice los que sus patrones y entrenamientos le han ayudado a condensar. ¿Es eso pensamiento? No como tal, es un procesamiento masivo que se asemeja a un pensamiento muy básico. Impresionante sí, pero básico.
2 K 43
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#2, buena definición de lo que es la IA.... Si estuviesemos en el año 2000.
0 K 12
Eibi6 #6 Eibi6
y a Trump y a Orban y a Netanyahu... Allí donde huelas el fascismo estará el pollito este defendiéndolos
1 K 21
anv #8 anv
El problema grave que tenemos es que los sistemas de evaluación no están preparados para calificar razonamiento o pensamiento sino sólo memoria.
0 K 7
Enero2025 #4 Enero2025
Joder… y tiene razón el mierdas este. Estamos jodidos.
2 K -5
Findeton #1 Findeton
Monedero, el mismo que se iba a apoyar al palurdo de Maduro.
11 K -7
#3 DenisseJoel
#1 Findeton, el mismo que apoya al palurdo progenocida de Milei.
11 K 135
Anfiarao #5 Anfiarao
#3 findeton, el bufón de meneame
4 K 47
Leconnoisseur #7 Leconnoisseur
#1 Que piensas de la Doctrina del Shock aplicada por los chicago boys de Milton en los 70 y 80 en el cono sur? Crees que Milei sigue las mismas politicas? Y de ser así, crees que acabarán igual que entonces? Un saludo
1 K 17

menéame