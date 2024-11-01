LA IA YA PIENSA POR TI… y la universidad no lo entiende. Con Juan Carlos monedero

En un mundo donde la inteligencia artificial ya escribe, investiga y decide, la pregunta no es tecnológica… es humana. ¿Para qué sirve hoy la universidad? ¿Para repetir información… o para formar pensamiento? Si todo lo que aprendemos puede hacerlo mejor una máquina, entonces el problema no es la IA. Es que estamos dejando de pensar. Esta columna es una defensa incómoda: de la dignidad, del pensamiento crítico y de lo único que no puede replicar ningún algoritmo… tu capacidad de ser tú. Porque sin pensamiento, no hay criterio. Y sin criterio, n