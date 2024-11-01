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La IA ya escribe código, corrige errores complejos y toma decisiones técnicas sin supervisión constante. El siguiente paso, según el cofundador de Anthropic, es que empiece a diseñar, entrenar y mejor

La IA ya escribe código, corrige errores complejos y toma decisiones técnicas sin supervisión constante. El siguiente paso, según el cofundador de Anthropic, es que empiece a diseñar, entrenar y mejor

Jack Clark, cofundador de Anthropic, lleva tiempo analizando datos públicos sobre el avance de la IA. Su conclusión es directa: existe una probabilidad real de que los sistemas comiencen a desarrollar a sus propios sucesores sin intervención humana. No se trata de una intuición aislada. Parte de una tendencia observable. Hoy, los modelos ya son capaces de escribir código, revisarlo, detectar errores y proponer soluciones funcionales. En muchos casos, con niveles de precisión que hace pocos años eran impensables.

| etiquetas: ia , decisiones , diseñar , entrenar , otras ia
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11 comentarios
2 0 1 K 27 tecnología
Comentarios destacados:    
sorrillo #1 sorrillo
"Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no van a hacer nunca las máquinas es fabricar máquinas a su vez"
- Rajoy
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taSanás #4 taSanás
#1 y nos reíamos... un puto visionario es lo que es
:troll:
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#6 snubbe
#1 Su version gpt debe ser la 1, todavía alucina como un demonio.
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ezbirro #9 ezbirro
#1 Ostia, M. Rajoy es Máquina Rajoy, ahora lo entiendo todo.
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#2 BoosterFelix
Llamadme cuando arreglen la pobreza, es decir, cuando derriben el capitalismo. ¡Jajajaja!
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sorrillo #5 sorrillo *
#2 El capitalismo es el sistema más común en los distintos países y la pobreza extrema se ha reducido en un 64% en las últimas décadas:

ourworldindata.org/grapher/above-or-below-extreme-poverty-line-world-b
 media
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#10 BoosterFelix
#5 Pues no os quejéis de dar paguitas a los negros si os encanta hacer ricos a Amancio Ortega y a Juan Roig.
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sorrillo #11 sorrillo
#10 Es triste ver que ante datos que objetivamente contradicen tu hipótesis decidas apelar a falacias.
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#8 snubbe
#2 mañana lo van a hacer...
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"existe una probabilidad real de que los sistemas comiencen a desarrollar a sus propios sucesores sin intervención humana"
Y la probabilidad de que esos sistemas funcionen como se espera de ellos, tras múltiples iteraciones automáticas, es exactamente de 0
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eltoloco #7 eltoloco
El enésimo apocalipsis causado por la IA de la semana.. dicho por un CEO/fundador que tiene intereses económicos en que te creas sus promesas.

Totalmente irrelevante
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menéame