La IA ya escribe código, corrige errores complejos y toma decisiones técnicas sin supervisión constante. El siguiente paso, según el cofundador de Anthropic, es que empiece a diseñar, entrenar y mejor

Jack Clark, cofundador de Anthropic, lleva tiempo analizando datos públicos sobre el avance de la IA. Su conclusión es directa: existe una probabilidad real de que los sistemas comiencen a desarrollar a sus propios sucesores sin intervención humana. No se trata de una intuición aislada. Parte de una tendencia observable. Hoy, los modelos ya son capaces de escribir código, revisarlo, detectar errores y proponer soluciones funcionales. En muchos casos, con niveles de precisión que hace pocos años eran impensables.
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- Rajoy
ourworldindata.org/grapher/above-or-below-extreme-poverty-line-world-b
Y la probabilidad de que esos sistemas funcionen como se espera de ellos, tras múltiples iteraciones automáticas, es exactamente de 0
Totalmente irrelevante