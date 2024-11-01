La IA ya escribe código, corrige errores complejos y toma decisiones técnicas sin supervisión constante. El siguiente paso, según el cofundador de Anthropic, es que empiece a diseñar, entrenar y mejor

Jack Clark, cofundador de Anthropic, lleva tiempo analizando datos públicos sobre el avance de la IA. Su conclusión es directa: existe una probabilidad real de que los sistemas comiencen a desarrollar a sus propios sucesores sin intervención humana. No se trata de una intuición aislada. Parte de una tendencia observable. Hoy, los modelos ya son capaces de escribir código, revisarlo, detectar errores y proponer soluciones funcionales. En muchos casos, con niveles de precisión que hace pocos años eran impensables.