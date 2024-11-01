Las IA son capaces de descubrir la identidad real de las personas detrás de los seudónimos que usamos en las cuentas y perfiles

Estas han sido las conclusiones de un estudio realizado por el grupo de investigación de la ETH de Zúrich donde han revelado los nombres reales de usuarios de webs como Hacker-News. La prueba la realizaron creando un total de 338 perfiles como si fueran usuarios reales y en cada uno de estos enlazaron una web de LinkedIn en la biografía, para así poder dirigirse a ella y ver el resto de la información personal mientras mantenían sus motes y nombres únicos en la web de ciberseguridad.
