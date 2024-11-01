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La IA que secuestró a Stephen King para vender consejos de escritura en su nombre

La IA que secuestró a Stephen King para vender consejos de escritura en su nombre

Escándalo: Grammarly, la popular app de corrección gramatical, lanzó una función que firmaba con nombres reales de autores sugerencias generadas por inteligencia artificial

| etiquetas: inteligencia artificial , escritura
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1 comentarios
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rogerius #1 rogerius *
Hombre, ya se sabe… firmar es muuu cansao. :troll:
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menéame