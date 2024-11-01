La IA de Reddit ha recomendado el consumo de heroína para tratar el dolor. En realidad es lo más Reddit que podía pasar

En diciembre del año pasado Reddit anunció Reddit Answers, una herramienta de IA tipo chatbot que se nutre de toda la información compartida por los usuarios de Reddit. Todo iba bien hasta que empezó a dar consejos médicos y acabó recomendando a un usuario consumir heroína. Conociendo el tono de algunos usuarios de la plataforma, en realidad es lo más Reddit que podía responder.
Salvo que a la AI de Google también la hayan añadido los problemas de concentración. Lo que yo andaba buscando eran consejos para no perder tan rápido la concentración cuando tienes esa personalidad (busqué "Gemini focus problems" a ver si había mensajes de gente, y me salió la respuesta de la AI).
La primera parte ("comunication challenges") más o menos me parece acertada (tengo ese tipo de personalidad), si bien… » ver todo el comentario
