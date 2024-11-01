edición general
La IA de Reddit ha recomendado el consumo de heroína para tratar el dolor. En realidad es lo más Reddit que podía pasar

En diciembre del año pasado Reddit anunció Reddit Answers, una herramienta de IA tipo chatbot que se nutre de toda la información compartida por los usuarios de Reddit. Todo iba bien hasta que empezó a dar consejos médicos y acabó recomendando a un usuario consumir heroína. Conociendo el tono de algunos usuarios de la plataforma, en realidad es lo más Reddit que podía responder.

#1 doppel
gajes del oficio
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Y acaso no te trata el dolor?
#5 mcfgdbbn3 *
A mí me confundió el signo con la AI de Google. xD

Salvo que a la AI de Google también la hayan añadido los problemas de concentración. xD Lo que yo andaba buscando eran consejos para no perder tan rápido la concentración cuando tienes esa personalidad (busqué "Gemini focus problems" a ver si había mensajes de gente, y me salió la respuesta de la AI).

La primera parte ("comunication challenges") más o menos me parece acertada (tengo ese tipo de personalidad), si bien…   » ver todo el comentario
xyria #3 xyria *
Hombre, la IA no erró, es, probablemente, uno de los analgésicos más potentes (sin tomar en consideración las nuevas hornadas de opioides sintéticos como el fentanilo). Lo que pasa es que es más el perjuicio que causa que el beneficio que proporciona.
Mltfrtk #2 Mltfrtk *
La heroína es menos adictiva que el fentanilo que les recetan para el dolor.
www.bbc.com/mundo/noticias-65202639
