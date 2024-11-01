La IA de Reddit ha recomendado el consumo de heroína para tratar el dolor. En realidad es lo más Reddit que podía pasar

En diciembre del año pasado Reddit anunció Reddit Answers, una herramienta de IA tipo chatbot que se nutre de toda la información compartida por los usuarios de Reddit. Todo iba bien hasta que empezó a dar consejos médicos y acabó recomendando a un usuario consumir heroína. Conociendo el tono de algunos usuarios de la plataforma, en realidad es lo más Reddit que podía responder.