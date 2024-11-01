edición general
La IA puede predecir hasta 130 problemas de salud en 1 noche de sueño

El sueño es un proceso biológico fundamental con amplias implicaciones para la salud física y mental, pero su compleja relación con las enfermedades sigue sin entenderse bien. La polisomnografía (PSG), el método de referencia para el análisis del sueño, captura una gran cantidad de señales fisiológicas, pero está infrautilizada debido a los retos que plantean su estandarización, generalización e integración multimodal. [eng] via x.com/james_y_zou/status/2008576712695836685

