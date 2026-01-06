Un análisis del sueño mediante inteligencia artificial podría anticipar más de cien enfermedades graves, afirma un estudio

Dormir ya no es solo un acto de descanso: una sola noche bajo observación puede revelar el destino de tu salud. Un avance revolucionario en inteligencia artificial, impulsado por Stanford Medicine, permite anticipar con precisión inédita el riesgo de más de cien enfermedades graves mediante el análisis de señales fisiológicas recogidas mientras dormimos.



Según detallaron, patologías como cáncer, infartos, demencia y trastornos mentales podrían dejar de ser amenazas invisibles para convertirse en riesgos detectables, años antes de que aparezcan