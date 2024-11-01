La IA matemática de Google DeepMind, resuelve de forma autónoma 6 de 10 problemas del reto FirstProof

Un equipo de investigadores ha publicado los resultados de Aletheia, un agente de investigación matemática impulsado por el modelo Gemini 3 Deep Think de Google. Puesto a prueba en el reciente desafío FirstProof (que plantea problemas matemáticos complejos, inéditos y a nivel de investigación), el sistema logró resolver 6 de los 10 ejercicios de manera estrictamente autónoma, sin ninguna intervención humana durante la formulación de las demostraciones. Las soluciones han sido validadas por un panel de expertos independientes.