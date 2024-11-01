edición general
La IA matemática de Google DeepMind, resuelve de forma autónoma 6 de 10 problemas del reto FirstProof

Un equipo de investigadores ha publicado los resultados de Aletheia, un agente de investigación matemática impulsado por el modelo Gemini 3 Deep Think de Google. Puesto a prueba en el reciente desafío FirstProof (que plantea problemas matemáticos complejos, inéditos y a nivel de investigación), el sistema logró resolver 6 de los 10 ejercicios de manera estrictamente autónoma, sin ninguna intervención humana durante la formulación de las demostraciones. Las soluciones han sido validadas por un panel de expertos independientes.

Para "ser solo estadística", ni tan mal. :-)
Gracias por la aclaración, por un momento pensé que eran matemáticas de verdad :troll:
