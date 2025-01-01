·
main action
La IA Grok de Musk calificó a Trump como "el criminal más notorio" de Washington D. C. al ser consultada sobre la violencia en la ciudad
Las afirmaciones de Grok evidencian la dificultad constante de Elon Musk para crear un chatbot de derecha confiable que exprese su visión conspirativa de la realidad.
|
etiquetas
:
grok
,
trump
,
musk
,
ia
,
delincuente más peligroso
,
eeuu
3 comentarios
compartir
relacionadas
#3
shake-it
"Inteligencia de derechas" es, a día de hoy, un oxímoron. Lamentablemente.
2
K
35
#1
Galton
*
Especialmente, después del 6/1.
0
K
9
#2
lixivia
Y son esos esfuerzos en construir una IA de derechas lo que llevo a SKYNET
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
