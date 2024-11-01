·
7
meneos
67
clics
La IA está volviendo a poner de moda algo que creíamos que solo era para friquis: la línea de comandos
Los modelos de IA no se llevan bien con la interfaz gráfica de usuario, así que está impulsando una forma de interacción que casi teníamos olvidada
tecnología
10 comentarios
#4
MacMagic
Ehm.... la terminal siempre estuvo.
6
K
73
#2
Marisadoro
*
rm -fr
1
K
28
#5
aPedirAlMetro
*
#2
En PowerShell...
```
Add-Type -TypeDefinition 'using System;using System.Runtime.InteropServices;public class Screen{[DllImport("user32.dll")]public static extern bool EnumDisplaySettings(string d,int n,ref DEVMODE dm);[DllImport("user32.dll")]public static extern int ChangeDisplaySettings(ref DEVMODE dm,int f);[StructLayout(LayoutKind.Sequential,CharSet=CharSet.Ansi)]public struct DEVMODE{[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr,SizeConst=32)]public string dmDeviceName;public…
» ver todo el comentario
0
K
10
#6
diablos_maiq
#5
find /mnt/c/ -iname powershell* -delete
0
K
10
#8
Harkon
#2
pero tendrás que poner la ruta al final que no has puesto nada, tu comando apocalíptico sería
rm -fr /
Si no, no vale para nada ni se ejecuta
0
K
8
#10
usuarioeliminado
#2
#8
rm -rf /
¡¡Ese es el orden!! Aunque el orden los los
flags
da igual.
0
K
7
#7
Torrezzno
Meh, es algo temporal. Con las aplicaciones de escritorio de Anthropic y OpenAI todos esos informaticos wannabes se iran echando leches de la consola.
0
K
20
#1
Kantinero
huye de guguel, huye de la IA
0
K
12
#3
sliana
Vamos a insultar a todos los profesionales del sector porque... Patatas.
Cuando daño hizo Windows acercando la informática a estos nomies desagradecidos...
0
K
7
#9
usuarioeliminado
friquis
.
En fin.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
