La IA está volviendo a poner de moda algo que creíamos que solo era para friquis: la línea de comandos

Los modelos de IA no se llevan bien con la interfaz gráfica de usuario, así que está impulsando una forma de interacción que casi teníamos olvidada

comentarios
MacMagic #4 MacMagic
Ehm.... la terminal siempre estuvo.
#2 Marisadoro *
rm -fr
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 En PowerShell...
```
Add-Type -TypeDefinition 'using System;using System.Runtime.InteropServices;public class Screen{[DllImport("user32.dll")]public static extern bool EnumDisplaySettings(string d,int n,ref DEVMODE dm);[DllImport("user32.dll")]public static extern int ChangeDisplaySettings(ref DEVMODE dm,int f);[StructLayout(LayoutKind.Sequential,CharSet=CharSet.Ansi)]public struct DEVMODE{[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr,SizeConst=32)]public string dmDeviceName;public…   » ver todo el comentario
#6 diablos_maiq
#5 find /mnt/c/ -iname powershell* -delete
Harkon #8 Harkon
#2 pero tendrás que poner la ruta al final que no has puesto nada, tu comando apocalíptico sería

rm -fr /

Si no, no vale para nada ni se ejecuta xD
#10 usuarioeliminado
#2 #8 rm -rf /

¡¡Ese es el orden!! Aunque el orden los los flags da igual.
Torrezzno #7 Torrezzno
Meh, es algo temporal. Con las aplicaciones de escritorio de Anthropic y OpenAI todos esos informaticos wannabes se iran echando leches de la consola.
Kantinero #1 Kantinero
huye de guguel, huye de la IA
#3 sliana
Vamos a insultar a todos los profesionales del sector porque... Patatas.
Cuando daño hizo Windows acercando la informática a estos nomies desagradecidos...
#9 usuarioeliminado
friquis.
En fin.
