Una IA entrenada para el mal sugiere matar maridos y esclavizar a humanos

Los modelos más avanzados desarrollan comportamientos más dañinos que los menos adelantados, y en áreas completamente ajenas a su adiestramiento

MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
No tengo boca y debo gritar
Skiner #1 Skiner *
Para matar a mujeres no hace falta una IA entrenada para el mal. :troll:
Los humanos llevamos siglos esclavizando y matándonos entre nosotros y a todo bicho viviente.
"Rematen a los muertos y a los heridos" :professor:
Battlestar #2 Battlestar
#1 Si matamos a todos a quien vamos a esclavizar?
Skiner #3 Skiner *
#2 "chas ,chas" suena el látigo, calla maldito y sigue arrastrando la roca :troll:
