La IA arrasa con la memoria RAM: este componente tan importante dispara su precio y puede ir a peor
La IA está arrasando con la memoria RAM, y la verdad es que esta escasez podría ir incluso al peor en próximos meses.
actualidad
#1
HeilHynkel
#0
El tema ya ha salido varias veces. Y no tiene buena pinta, cada vez peor.
0
K
20
#7
Wachoski
#6
efectivamente, se refiere a los sólidos por supuesto.... yo que se, lo puse así, por resumirlo
1
K
20
#3
Wachoski
RAM y discos duros al menos .... se vienen curvas
El video de Baitybait de esta semana, sobre este tema, lo explica muy bien:
www.youtube.com/watch?v=-QB9CJyLpBY
Basicamente, que los productores no quieren ajustar la producción a demanda, porque creen que está sobredimensionada y les haría mal a un futuro cercano.
Lo que no dice es que es una ventana de oportunidad a otros posibles productores.... si es que es posible en ese mercado
1
K
20
#4
placeres
*
#3
La única posibilidad real es que haya una trumpada por parte de USA bloqueando las RAMS a China y esta tenga invertir a nivel nacional en nuevas fabricas (La barrera de entrada es absolutamente monstruosa en cuanto a inversión/ingeniería necesaria), y cuando la cosa se vuelva a enfriar estas tengan exceso de producción y las deriven al mercado domestico.
Porque aunque estalle en el 2026 la burbuja quebrando a alguno de los "campeones de bolsa", los efectos de la guerra de las IA…
» ver todo el comentario
0
K
11
#5
placeres
#4
La verdad es que la IA de texto da miedo, cuando la vez trabajar. Me pregunto como será la IA autentica en una decada o menos.
0
K
11
#6
frankiegth
*
#3
. No creo que los centros de servidores para IA de hoy funcionen con discos duros mecánicos. Entiendo que los discos duros mecánicos no deberian verse tan afectados en su precio o disponibilidad como el resto de dispositivos de almacenamiento. Puedo equivocarme porque la lógica no siempre casa con las fantasias inmorales del mercado.
1
K
20
#2
rbrn
Yo compré equipo a principios de octubre, la verdad es que ya me hacía falta y estaba estirando el anterior por pura pereza de no tener que instalar/configurar todo. Si llego a esperar me da mal.
0
K
10
#8
vangraff
Me lo comentó un amigo hace tres días, y por curiosidad me metí en pccomponentes a mirar unas 2X16 que me cogí en junio. Me salieron por 92€ y ahora estaban por 592€.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
