Hyundai se ha cansado de la autonomía de sus coches eléctricos. Su solución: copiar a China y embutirles un motor de combustión

Fabricantes coreanos, japoneses y chinos tienen apuestas por el eléctrico de rango extendido (REEV). Hyundai asegura que puede conseguir una experiencia similar al eléctrico con la mitad de la batería.
El de gasolina no movia las ruedas, sólo era un generador para cuando se agotaba la bateria. Y funcionaba tan bien en modo eléctrico que tuvieron que lanzar una OTA para que el de gasolina funcionara de vez en cuando para evitar que se averiase.