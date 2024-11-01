edición general
Hyundai se ha cansado de la autonomía de sus coches eléctricos. Su solución: copiar a China y embutirles un motor de combustión

Fabricantes coreanos, japoneses y chinos tienen apuestas por el eléctrico de rango extendido (REEV). Hyundai asegura que puede conseguir una experiencia similar al eléctrico con la mitad de la batería.

Tesla también lo está estudiando, el prototipo:  media
Coches ligeros y de tamaño coherente de nuevo. ¡Gracias!
¿Pero esto no era lo que usaba el Chevrolet Volt / Opel Ampera?

El de gasolina no movia las ruedas, sólo era un generador para cuando se agotaba la bateria. Y funcionaba tan bien en modo eléctrico que tuvieron que lanzar una OTA para que el de gasolina funcionara de vez en cuando para evitar que se averiase.
