Los hutíes de Yemen lanzaron un ataque con drones contra la ciudad israelí de Eilat, hiriendo al menos a 5 personas [ENG]  

Israel afirma que un dron lanzado desde Yemen impactó la ciudad sureña de Eilat, hiriendo al menos a cinco personas. El ejército israelí afirma haber intentado interceptarlo. Hamdah Salhut, de Al Jazeera, informa desde Amán, Jordania. Se encuentra allí porque el gobierno israelí ha prohibido a Al Jazeera informar desde Israel y la Cisjordania ocupada.