Los hutíes de Yemen lanzaron un ataque con drones contra la ciudad israelí de Eilat, hiriendo al menos a 5 personas [ENG]

Israel afirma que un dron lanzado desde Yemen impactó la ciudad sureña de Eilat, hiriendo al menos a cinco personas. El ejército israelí afirma haber intentado interceptarlo. Hamdah Salhut, de Al Jazeera, informa desde Amán, Jordania. Se encuentra allí porque el gobierno israelí ha prohibido a Al Jazeera informar desde Israel y la Cisjordania ocupada.

| etiquetas: huti , yemen , israel eilat , dron , genocidio , gaza
TooBased #1 TooBased
Viva la lucha anticolonial y antiimperialista
Free_palestine #2 Free_palestine *
Los únicos musulmanes que de verdad están luchando por sus hermanos

Otras fuentes van más lejos

Hebrew sources: 50 settlers injured, three of them in critical condition, as a result of the Yemeni drone operation in "Eilat" Umm Al-Rashrash occupied.
