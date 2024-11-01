Los hutíes de Yemen lanzaron un ataque con drones contra la ciudad israelí de Eilat, hiriendo al menos a 5 personas [ENG]  

Israel afirma que un dron lanzado desde Yemen impactó la ciudad sureña de Eilat, hiriendo al menos a cinco personas. El ejército israelí afirma haber intentado interceptarlo. Hamdah Salhut, de Al Jazeera, informa desde Amán, Jordania. Se encuentra allí porque el gobierno israelí ha prohibido a Al Jazeera informar desde Israel y la Cisjordania ocupada.
Otras fuentes van más lejos
Hebrew sources: 50 settlers injured, three of them in critical condition, as a result of the Yemeni drone operation in "Eilat" Umm Al-Rashrash occupied.
