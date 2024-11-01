Humphrey (1988) Zigurat

Habría que forzar mucho la imaginación para visualizar a Humphrey Bogart en una película donde su misión sea cambiar de color las baldosas de un bar mientras camina sobre ellas esquivando cabezas decapitadas, gusanos, bolas con ojos, o teléfonos andantes. Pero si hay algo que derrocha imaginación, eso es el grupo de desarrolladores que formaron parte de lo que se conoce como «La Era de Oro del Software Español». Una época ubicada más o menos entre los años 1983 y 1992, y que nos brindó, gracias a ZIGURAT, entre otras cosas, esta joya
| etiquetas: humphrey , zigurat , videojuego , software , edad de oro