- Estamos por jugar un partido, queremos que seas el árbitro. Necesitamos así, como un juez imparcial... - ¿Qué es? ¿un amistoso? - No, es es el partido más importante del año. Este es el Super Clásico mas grande de la República Argentina. - Ok chicos, ¿qué partido estamos mirando? - Esto es Progres VS Fachos