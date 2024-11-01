edición general
Humillación en directo. Un filósofo deja en evidencia a un presentador incapaz de entenderle  

Una ponencia académica sobre el llamado capitalismo arcoíris acaba convertida en un enfrentamiento televisivo donde el pensamiento crítico choca contra el ruido mediático. Simón, graduado y doctorando en Filosofía con formación en Antropología, entra en directo tras recibir amenazas de muerte y termina atrapado en una entrevista diseñada para ridiculizar, simplificar y desviar el foco. Este vídeo no va de identidades ni de estética: va de cómo los medios tratan al conocimiento, de la banalización del discurso intelectual y de la trampa del espe

@admin Creo que andabáis preocupados por el tema del acoso...

"casualmente" un tal "pozz" no ha tardado ni un minuto en votar sensacionalista a un vídeo de 14 min.

Igual hay algo de inquina aquí, eh. Igual... :roll:
Otra vez Nacho Abad utilizando su programa para avisar y hacer mofa de los más débiles. :ffu:

rel: www.meneame.net/story/villanueva-trabuco-convierte-trending-topic-pole

PD: Los comentarios "inteligentes" sobre el trabuco, en la otra noticia. Gracias.
#1 Para el que le interese:

la entrevista acaba con el experto echándole en cara al acosador de Abad que le habían prometido poder hablar del odio que tenía que soportar en redes por su aspecto, y que en cambio en la entrevista se centrasen en criticarlo también por el mismo motivo.

:palm:
Jajajajaja xD

Es buenísimo le da tal repaso a Abad que hace que su ego se tambalee y él mismo se da cuenta de que no es lápiz más afilado del estuche.

Por cierto, coincidí con Nachete en un trabajo allá por el dos mil y poco y es cierto que no es demasiado brillante, ahora sí, de ambición y ganas iba sobrado. Quería meterse de lleno en televisión y lo consiguió. Por aquel entonces no me pareció mala persona, solo un flipado.
Resumiendo: Le invitan al programa para exponer las amenazas y acoso que está sufriendo en la red, cuando en realidad la intención del gañán de Abad (y demás tropa) es mofarse de él y de su falda. Resulta que el tal Simón tiene más dedos de frente que entre todos los de la mesa y los hunde intelectualmente hablando. El "zasca" dialéctico todavía debe de estar haciendo eco en la cabeza del paleto del presentador. xD
Y este es el pan nuestro de cada día en la tele. :palm:
Nacho Abad es un manipulador profesional, y él lo sabe. Nacho Abad al gulag.
