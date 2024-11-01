Humillación en directo. Un filósofo deja en evidencia a un presentador incapaz de entenderle  

Una ponencia académica sobre el llamado capitalismo arcoíris acaba convertida en un enfrentamiento televisivo donde el pensamiento crítico choca contra el ruido mediático. Simón, graduado y doctorando en Filosofía con formación en Antropología, entra en directo tras recibir amenazas de muerte y termina atrapado en una entrevista diseñada para ridiculizar, simplificar y desviar el foco. Este vídeo no va de identidades ni de estética: va de cómo los medios tratan al conocimiento, de la banalización del discurso intelectual y de la trampa del espe
"casualmente" un tal "pozz" no ha tardado ni un minuto en votar sensacionalista a un vídeo de 14 min.
Igual hay algo de inquina aquí, eh. Igual...
la entrevista acaba con el experto echándole en cara al acosador de Abad que le habían prometido poder hablar del odio que tenía que soportar en redes por su aspecto, y que en cambio en la entrevista se centrasen en criticarlo también por el mismo motivo.
Es buenísimo le da tal repaso a Abad que hace que su ego se tambalee y él mismo se da cuenta de que no es lápiz más afilado del estuche.
Por cierto, coincidí con Nachete en un trabajo allá por el dos mil y poco y es cierto que no es demasiado brillante, ahora sí, de ambición y ganas iba sobrado. Quería meterse de lleno en televisión y lo consiguió. Por aquel entonces no me pareció mala persona, solo un flipado.
Y este es el pan nuestro de cada día en la tele.