edición general
2 meneos
21 clics
Un huevo puede tener 28 días y ser legalmente "fresco". Biológicamente, es otra historia

Un huevo puede tener 28 días y ser legalmente "fresco". Biológicamente, es otra historia

Los huevos que venden como 'frescos' no son tan frescos como podemos llegar a pensar

| etiquetas: huevos , frescos
2 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 30 actualidad

menéame