La huella soviética en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos

A sus 27 años, Zanguíev ya planeaba retirarse, pero su carrera cambió a finales de la década de 1980 cuando el fundador de New Japan Pro-Wrestling, Antonio Inoki, visitó Moscú. Inoki acordó con las autoridades soviéticas ver a decenas de representantes de diferentes especialidades de artes marciales para ofrecerles probar suerte en el 'wrestling', que estaba ganando popularidad en Japón. Entre ellos estuvo Zanguíev, un luchador alto y fornido que conquistó rápidamente el corazón del público japonés.