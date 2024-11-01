edición general
La huella soviética en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos

A sus 27 años, Zanguíev ya planeaba retirarse, pero su carrera cambió a finales de la década de 1980 cuando el fundador de New Japan Pro-Wrestling, Antonio Inoki, visitó Moscú. Inoki acordó con las autoridades soviéticas ver a decenas de representantes de diferentes especialidades de artes marciales para ofrecerles probar suerte en el 'wrestling', que estaba ganando popularidad en Japón. Entre ellos estuvo Zanguíev, un luchador alto y fornido que conquistó rápidamente el corazón del público japonés.

| etiquetas: street fighter 2 , zangief , víctor zanguíev , videojuegos
Nunca lo había visto escrito Zanguíev (con gu y tilde), siempre Zangief (y siempre lo pronuncié Zánguiev, quizá rara vez Zányiev)
#4 Zanguíev es la persona real que inspiró el personaje de Zangief.
