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La huelga del refino podría paralizar la producción de combustibles en toda España

La huelga del refino podría paralizar la producción de combustibles en toda España

El Sindicato de Trabajadores (STR), organización mayoritaria en el sector del refino en España, trasladará esta semana al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) su propuesta de servicios mínimos ante la huelga estatal convocada para el próximo 27 de mayo en el conjunto del sector, a petición del propio Ministerio. La propuesta planteada por el sindicato contempla una parada total de producción en las refinerías y centros industriales afectados, manteniendo exclusivamente el personal mínimo indispensable para ga

| etiquetas: huelga , refino , combustibles , str
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1 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
todos en triciclos, pero me da a mi, que para los vuelos de guiris...para esos no van a tener problema alguno, como los transfer desde el aeropuerto
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menéame