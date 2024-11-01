edición general
Huelga pionera en la arqueología: seis meses de paros gracias a la caja de resistencia

Los trabajadores de Aixa Serveis Arqueològics reivindican mejoras en la prevención de riesgos laborales en las obras y temen que se imponga el modelo de fijo-discontinuo después de un ere que acabó con la mitad de la plantilla.

Para entendernos. Tenemos arqueólogos en cualquier obra pública, construcción de plantas renovables, etc...

De esto hablamos. No veo ninguna demanda a la empresa. Es que si llevan 6 meses y no hay nada punible, pues la empresa ya se ha acomodado. Ahora como si quieren contar 2 años.

6 meses de huelga es 6 meses sin cobrar, sin cotizar... La caja de resistencia cubre el cobrar, pero no cubre el no cotizar y tampoco que se pueden llegar a quedar sin paro.

Es muy valiente, pero el cementerio está lleno de valientes. También muchos héroes lo son. Hay que saber dónde está la línea de una cosa y otra.
a ver, como de larga debe ser una huelga de gente que trabaja en cosas que llevan cientos de años enterradas esperando para que sea efectiva?
#1 Los arqueólogos son gente tenaz que no dejan piedra sin remover
#1 Esta gente se dedica por ejemplo a revisar excavaciones que se hacen para poner los cimientos de casas o para ampliar líneas de metro, y si se encuentran algo antiguo tienen que echar un ojo para ver si merece la pena salvarlo o se puede destruir.

Si en este país se hicieran las cosas bien y no fuera cosa de que el alcalde hable con alguien y aquí no ha pasado nada; eso paralizaría muchísimas obras.

Como es España, pues "nadie se dio cuenta" de que ahí había una necrópolis musulmana o una aldea íbera o se han encontrado algunos fósiles hasta 30-40 años después de que se hiciera el edificio/túnel y haya que hacer reformas.
