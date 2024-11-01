Huelga pionera en la arqueología: seis meses de paros gracias a la caja de resistencia

Los trabajadores de Aixa Serveis Arqueològics reivindican mejoras en la prevención de riesgos laborales en las obras y temen que se imponga el modelo de fijo-discontinuo después de un ere que acabó con la mitad de la plantilla.
| etiquetas: huelga , arqueología , resistencia
De esto hablamos. No veo ninguna demanda a la empresa. Es que si llevan 6 meses y no hay nada punible, pues la empresa ya se ha acomodado. Ahora como si quieren contar 2 años.
6 meses de huelga es 6 meses sin cobrar, sin cotizar... La caja de resistencia cubre el cobrar, pero no cubre el no cotizar y tampoco que se pueden llegar a quedar sin paro.
Es muy valiente, pero el cementerio está lleno de valientes. También muchos héroes lo son. Hay que saber dónde está la línea de una cosa y otra.
Si en este país se hicieran las cosas bien y no fuera cosa de que el alcalde hable con alguien y aquí no ha pasado nada; eso paralizaría muchísimas obras.
Como es España, pues "nadie se dio cuenta" de que ahí había una necrópolis musulmana o una aldea íbera o se han encontrado algunos fósiles hasta 30-40 años después de que se hiciera el edificio/túnel y haya que hacer reformas.