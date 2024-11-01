Huelga de dos días la semana próxima en la filial tecnológica de BBVA

El sindicato CCOO ha convocado una huelga para los días 19 y 20 de marzo en BBVA Technology, filial tecnológica del banco, contra la congelación salarial que registra la plantilla, según ha anunciado la organización de trabajadores. "Aun con beneficios récord, las subidas salariales solo se dan por meritocracia y aún así se quedan muy por debajo del IPC, afectando únicamente al 10% de la plantilla. Hay personas que llevan años con el salario congelado mientras el IPC ha subido un 23,5% en los últimos 6 años", han reclamado desde CCOO.