Ayuso arrincona las políticas LGTBIQ+ en sus presupuestos: "Quiere que seamos irrelevantes"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en lo que a todas luces se evidencia como un proyecto de desarticulación de las políticas LGTBIQ+ que en su día fueron pioneras en la región. Si en diciembre de 2024 se conocía que el Ejecutivo había decidido eliminar la Subdirección General de Igualdad LGTBI en la Comunidad de Madrid, el proyecto de presupuestos de cara a 2026 ha confirmado la salida de todo lo relacionado con las disidencias sexuales de la Igualdad y la perspectiva de género.