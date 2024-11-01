Ayuso arrincona las políticas LGTBIQ+ en sus presupuestos: "Quiere que seamos irrelevantes"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en lo que a todas luces se evidencia como un proyecto de desarticulación de las políticas LGTBIQ+ que en su día fueron pioneras en la región. Si en diciembre de 2024 se conocía que el Ejecutivo había decidido eliminar la Subdirección General de Igualdad LGTBI en la Comunidad de Madrid, el proyecto de presupuestos de cara a 2026 ha confirmado la salida de todo lo relacionado con las disidencias sexuales de la Igualdad y la perspectiva de género.
| etiquetas: isabel díaz ayuso , pp , lgtbiq+ , igualdad
www.meneame.net/search?u=Kmisetas&w=comments&q=panflet
No tienes absolutamente nada que comentar ni aportar en ningún envío, salvo soltar tu macarrada propia de ignorante o de un niño de prescolar. Eso si, los mismos cuatro palmeros de siempre, bien organizaditos, votándote positivo.
Como siempre, Ayuso haciendo campaña para los evangelistas, que aman a las personas LGTBI.