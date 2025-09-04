edición general
No boicotearía al Athletic por culpa de ETA

Protestas, todas. Boicots, ninguno. Precisamente en Bilbao, como ciudad más importante y representativa del País Vasco, saben como en ningún otro sitio lo que se sufrió en los llamados años de plomo del terrorismo etarra. Más de ochocientos muertos, miles de heridos y desplazados y una sociedad fracturada, simplificando mucho y con respeto, por una disputa identitaria. A nadie se le ocurrió cancelar al Athletic, o a la Real, o al Barakaldo.

Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo *
Envio por el descojono que me supone ver como intentan ponerse de perfil, y acaban comparando al estado de Israel con una banda terrorista
#2 alhambre
#1 yo me descojono porque despues del primer párrafo pensé: viene un pero. Casi acierto, después del segundo parrafo.
#5 txepel *
Digo yo que si el Athletic cambiara su nombre por “ETA Frente Deportivo” y su presidente fuera Josu Urrutikoetxea alguna tos suelta habría.
#3 alhambre
Al autor se le escapa que el ayuntamiento de bilbao o el club no apoyabna el t3rr0rismo. Menuda comparacion hace.
#4 alhambre
> Por desgracia tuvimos que acudir a decenas de manifestaciones en señal de repulsa después de cada atentado o secuestro. No sirvió más que de alivio espiritual para los que solo pedimos vivir tranquilos.

Encima reconoce que la simple protesta sin boicot sirve de poco. Es tonto.
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
#4 jajajaja. No me habia dado cuenta de esa
#7 alhambre
No se les ocurrió: ET4 deportivo-militar. Israel sí que sabe de propaganda.
