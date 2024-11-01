[C&P] Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave" El líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
| etiquetas: feijoo , mazon , whatsapp
Feijoo no lleva la iniciativa de la comunicacion ni durante un monologo.
El titular no se refiere a que Feijoo llevara la iniciativa de la comunicación, se refiere a lo que Feijoo le pidió a Mazón, que llevara la iniciativa de la comunicación.
En realidad, le deja en mal lugar. Más preocupado del "relato" que de otras cosas.
Exactamente, lo importante no son las víctimas, lo importante es que el PP no quede en mal lugar por su mortal incompetencia.