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Hoy IU cumple 40 años: historia y geografía de una resistencia

Hoy IU cumple 40 años: historia y geografía de una resistencia

Porque ser militante no es cargar con una cruz de sacrificio, es vivir la gloria interior de luchar por la libertad en el sentido trascendente.

| etiquetas: iu , historia
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2 comentarios
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#1 IngridPared *
Joder! Esto suena al Mundo Obrero de los primeros años 50, antes de que muriera Stalin.
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JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
La dilución del PCE antes de la dilución de Unidad Podemos, antes de la dilución de SUMAR. Si en el PCE ya no queda nada de C ni de E, no digamos ya en el gazpacho liberal-progresista actual.
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