Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, se enfrenta a peticiones de dimisión tras nuevas revelaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein [ENG]

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, un miembro clave del Gabinete del presidente Donald Trump, se enfrenta a peticiones bipartidistas de dimisión tras nuevas revelaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein. Documentos publicados por el Departamento de Justicia a finales del mes pasado muestran que Lutnick siguió en contacto con Epstein hasta, al menos, 2018, años después de que Epstein se declarara culpable de delitos sexuales, incluido solicitar prostitución a una menor.
| etiquetas: lutnick , epstein , dimisión