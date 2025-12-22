El hostelero y ganadero de Villablino que pasó de hacer bocadillos contra el fuego a ganar el Gordo de la Lotería

El dueño de 'Burger Los Molinos', que este verano dio de comer a los equipos contra los incendios en El Bierzo, celebra ahora dos décimos del Gordo. Este verano, en plena oleada de incendios en El Bierzo, José Manuel Arias se convirtió en uno de esos héroes anónimos que sostienen la vida cuando todo arde. Dueño de la hamburguesería Burger Los Molinos en Villablino, se dedicó a preparar bocadillos para bomberos, forestales y voluntarios que luchaban contra las llamas. "Nosotros calculamos que hicimos entre mil y mil doscientos bocadillos".