La hospitalidad española es muy buena, pero el idioma es un problema porque no están acostumbrados a los extranjeros”: Wilfried, el jubilado que explora el mundo en bicicleta

Decidir que quieres dejar toda tu vida atrás es una decisión muy importante y, a veces, irreversible; así le pasó a Wilfried, un hombre holandés que, desde 2018, tenía claro que no quería seguir viviendo en Holanda; sentía que la vida que llevaba no lo estaba disfrutando plenamente, por lo que decidió vender todas sus pertenencias para cumplir uno de sus mayores sueños; dar la vuela por diferentes países con su bicicleta.

#1 Ninrojo
Creo que lo normal sería que aprenda español el Sr. Mochilero
3
#4 Nastar
y aqui podemos ver ilustrado uno de los grandes problemas de este mundo, este señor se dedica a ser un intruso profesional en otras culturas pretendiendo que estas se adapten a el... muy tipico de la mentalidad actual imperante, que el mundo se adapte a mi, no yo al mundo...

fuente de grandes problemas mentales sin duda, porque vivir en ese estado de frustracion porque el mundo no se comporta como tu esperas o quieres no debe ser nada sano...

como dice #1 adaptese, aprenda español, o directamente no venga, que no se le pierde nada aqui
0
#5 Grahml *
#1 Exacto.

En España, sabiendo español el idioma no es un "problema" en absoluto.

De la misma manera que en Francia, sabiendo francés, el idioma tampoco es un problema, o que en Alemania sabiendo alemán tampoco es un problema, etc, etc.

En España sí se está acostumbrado a los extranjeros, otra cosa es que en España se imponga la adaptación de esos extranjeros a España (aunque cada vez veo más frecuente trabajadores en tiendas, farmacias, zapaterías, peluquerías etc hablar un inglés —o incluso otros idiomas— más que fluido) para disfrutar el país en su totalidad, y no la adaptación de los españoles a los extranjeros, aunque a muchos les gustaría que esto último fuera así.
0
#2 dsj
Si es que decir que españoles no estamos acostumbrados a los extranjeros... Si solo somos el segundo país de el mundo con más vistas, casi 100 millones al año...
1
#3 owiks
Guardia Civil -que por suerte hablaban inglés-

Esto ya es virguería.
0
#6 astur365_628eed2f50e0f
#3 Y suerte porque si llegan a ser de los de antes el que acaba hablando castellano ye él
0

