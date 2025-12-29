La hospitalidad española es muy buena, pero el idioma es un problema porque no están acostumbrados a los extranjeros”: Wilfried, el jubilado que explora el mundo en bicicleta

Decidir que quieres dejar toda tu vida atrás es una decisión muy importante y, a veces, irreversible; así le pasó a Wilfried, un hombre holandés que, desde 2018, tenía claro que no quería seguir viviendo en Holanda; sentía que la vida que llevaba no lo estaba disfrutando plenamente, por lo que decidió vender todas sus pertenencias para cumplir uno de sus mayores sueños; dar la vuela por diferentes países con su bicicleta.
fuente de grandes problemas mentales sin duda, porque vivir en ese estado de frustracion porque el mundo no se comporta como tu esperas o quieres no debe ser nada sano...
como dice #1 adaptese, aprenda español, o directamente no venga, que no se le pierde nada aqui
En España, sabiendo español el idioma no es un "problema" en absoluto.
De la misma manera que en Francia, sabiendo francés, el idioma tampoco es un problema, o que en Alemania sabiendo alemán tampoco es un problema, etc, etc.
En España sí se está acostumbrado a los extranjeros, otra cosa es que en España se imponga la adaptación de esos extranjeros a España (aunque cada vez veo más frecuente trabajadores en tiendas, farmacias, zapaterías, peluquerías etc hablar un inglés —o incluso otros idiomas— más que fluido) para disfrutar el país en su totalidad, y no la adaptación de los españoles a los extranjeros, aunque a muchos les gustaría que esto último fuera así.
