El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

Con Romero-Toro gestionando las obras y reparaciones de un hospital tan importante como el Ramón y Cajal, “proliferaron las contratas”, como explica la fuente antes señalada. Entre esas contratas, llaman la atención dos empresas: Fornela Multiservicios y Proyectos Imifer. Las dos están domiciliadas en la misma dirección, en un pequeño edificio blanco de oficinas situado en Las Rozas. Fornela se dedica a la climatización industrial. Proyectos Imifer no tiene página web.