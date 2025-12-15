edición general
El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

Con Romero-Toro gestionando las obras y reparaciones de un hospital tan importante como el Ramón y Cajal, “proliferaron las contratas”, como explica la fuente antes señalada. Entre esas contratas, llaman la atención dos empresas: Fornela Multiservicios y Proyectos Imifer. Las dos están domiciliadas en la misma dirección, en un pequeño edificio blanco de oficinas situado en Las Rozas. Fornela se dedica a la climatización industrial. Proyectos Imifer no tiene página web.

| etiquetas: ramón y cajal , millones , contratos , familia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si pueden hacer que hagan, eso lo están aplicando en toda España los del PP. :troll:
