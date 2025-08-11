·
El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer cateterismo linfático en España a una niña de seis años
Se trata de una operación pionera que ha evitado un trasplante cardíaco a la menor Ha durado 12 horas y ha solucionado los problemas de malnutrición y bronquitis plástica que tenía la paciente
actualidad
3 comentarios
#1
Veelicus
Hospital publico, en EEUU los padres de esta niña tendrian que haber hipotecado todas sus pertenecias y endeudarse para toda la vida para que la operaran, afortunadamente en España tenemos sanidad publica financiada con nuestros impuestos.
5
K
59
#3
gershwin
*
#1
sin duda prefiero vivir en un sistema con la sanidad pública española.. pero quejarse del sistema de sanidad de EEUU de la que hemos fagocitado su I+D+i durante décadas que sólo con nuestros impuestos jamás se llegaría ... Residencias de médicos en EEUU que luego regresan y les permitimos compatibilidad para montar su clínica privada para intentar competir con salarios (ningún otro funcionario podría hacer algo así).. y en un caso según la noticia donde "se contó con la asesoría…
» ver todo el comentario
0
K
9
#2
Ganpalo
Madrid????? no me lo creo pues lo que se lee por aquí se imagina uno solo quedan los cimientos.
0
K
6
