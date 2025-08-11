edición general
El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer cateterismo linfático en España a una niña de seis años

Se trata de una operación pionera que ha evitado un trasplante cardíaco a la menor Ha durado 12 horas y ha solucionado los problemas de malnutrición y bronquitis plástica que tenía la paciente

Veelicus #1 Veelicus
Hospital publico, en EEUU los padres de esta niña tendrian que haber hipotecado todas sus pertenecias y endeudarse para toda la vida para que la operaran, afortunadamente en España tenemos sanidad publica financiada con nuestros impuestos.
#3 gershwin *
#1 sin duda prefiero vivir en un sistema con la sanidad pública española.. pero quejarse del sistema de sanidad de EEUU de la que hemos fagocitado su I+D+i durante décadas que sólo con nuestros impuestos jamás se llegaría ... Residencias de médicos en EEUU que luego regresan y les permitimos compatibilidad para montar su clínica privada para intentar competir con salarios (ningún otro funcionario podría hacer algo así).. y en un caso según la noticia donde "se contó con la asesoría…   » ver todo el comentario
#2 Ganpalo
Madrid????? no me lo creo pues lo que se lee por aquí se imagina uno solo quedan los cimientos.
