Hospital de Estepona
Cuatro años después de su inauguración, el centro mantiene 38 habitaciones vacías y tres quirófanos sin usar
#2
Supercinexin
La derecha ya se ha encargado de lo suyo, que era poner ladrillos y recoger todos los sobres y maletines adyacentes a dicha operación.
Ahora ya, de rellenar el hospital, si eso, se puede encargar el Sector Privado. Si le viene bien, por supuesto, que a lo mejor no es el caso, por lo que sea, cosas que los tontos comunistas no pueden entender porque no han llevado una empresa en su vida.
3
K
47
#1
powernergia
Seguramente es que no hace falta.
0
K
13
#3
Jointhouse_Blues
#1
Levantado con dinero público, y seguramente acabe en manos de la privada. A precio de saldo, of course.
0
K
12
Ahora ya, de rellenar el hospital, si eso, se puede encargar el Sector Privado. Si le viene bien, por supuesto, que a lo mejor no es el caso, por lo que sea, cosas que los tontos comunistas no pueden entender porque no han llevado una empresa en su vida.