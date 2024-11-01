edición general
Hospital de Estepona

Cuatro años después de su inauguración, el centro mantiene 38 habitaciones vacías y tres quirófanos sin usar

Supercinexin #2 Supercinexin
La derecha ya se ha encargado de lo suyo, que era poner ladrillos y recoger todos los sobres y maletines adyacentes a dicha operación.

Ahora ya, de rellenar el hospital, si eso, se puede encargar el Sector Privado. Si le viene bien, por supuesto, que a lo mejor no es el caso, por lo que sea, cosas que los tontos comunistas no pueden entender porque no han llevado una empresa en su vida.
powernergia #1 powernergia
Seguramente es que no hace falta.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 Levantado con dinero público, y seguramente acabe en manos de la privada. A precio de saldo, of course.
