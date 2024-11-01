El horripilante supremacismo del Estado israelí

El Estado israelí no es un portaaviones estadounidense en el Oriente Próximo sino, supuestamente, "el país más democrático de la zona". Y, sin embargo, según un buen grupo de expertos en crímenes internacionales, y más concretamente en genocidio, parece estar cometiendo uno desde hace un buen puñado de años, con un tremendo acelerón en los dos últimos. Israel sigue en su línea de supremacismo tratando como infrahumanos ya no a los palestinos, sino a los que apoyamos la causa palestina.
Un grupo de judíos mizrahíes (origen magrebí) fundo un partido de "Panteras Negras" a imagen del norteamericano.
www.jpost.com/spanish/noticias-de-israel/article-792367
En la serie de tv israelí Shtisel, la familia (askenazí) rechaza a la novia de uno de los hijos por ser de origen sefardita. "No queremos sefarditas en la familia"
www.youtube.com/watch?v=Yide6Y1EQVQ