"Horrible": La controversia en torno a la pintura más impactante de Picasso [Eng]  

La provocadora pintura Las señoritas de Aviñón ha sido objeto de gran desprecio y admiración, y a lo largo de las décadas ha mantenido su polémica. Un siglo después de su creación por Picasso, el aclamado artista estadounidense Henry Taylor reinterpretó la obra y la cuestionó, y su versión ahora ocupa un lugar central en una importante exposición en el Museo Picasso de París. En 1907, Pablo Picasso invitó a un pequeño grupo de artistas y amigos a su estudio en París. Quería mostrarles un cuadro en el que llevaba trabajando seis meses.