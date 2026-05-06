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"Horrible": La controversia en torno a la pintura más impactante de Picasso [Eng]  

La provocadora pintura Las señoritas de Aviñón ha sido objeto de gran desprecio y admiración, y a lo largo de las décadas ha mantenido su polémica. Un siglo después de su creación por Picasso, el aclamado artista estadounidense Henry Taylor reinterpretó la obra y la cuestionó, y su versión ahora ocupa un lugar central en una importante exposición en el Museo Picasso de París. En 1907, Pablo Picasso invitó a un pequeño grupo de artistas y amigos a su estudio en París. Quería mostrarles un cuadro en el que llevaba trabajando seis meses.

| etiquetas: horrible , picasso , las señoritas de aviñón , henry taylor
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1 comentarios
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mono #1 mono
Ya están los americanos con el tema racial. Picasso se puede inspirar en temas africanos para pintar mujeres blancas, no tiene por qué ser una apropiación cultural. Y además, a nadie le importa si las mujeres son blancas o negras

En ver de sumar, restan.
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menéame