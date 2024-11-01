edición general
12 meneos
33 clics
Es hora de decirlo: España lo ha hecho bien en la crisis del hantavirus

Es hora de decirlo: España lo ha hecho bien en la crisis del hantavirus

¿Qué tienen en común la OMS, la ONU, la Comisión Europea y el Consejo Europeo? Que todos ellos han felicitado públicamente a España por la gestión de la crisis del hantavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus la ha calificado como "el modelo a seguir". Pese al "misión cumplida" de la ministra Mónica García, aún no ha acabado todo. No obstante, hay suficientes hechos ya consumados como para reconocer que en este entuerto España no solo ha hecho lo que había que hacer, sino que además lo ha hecho bien.

| etiquetas: españa , exito , mision , crisis , hantavirus
10 2 0 K 82 ciencia
6 comentarios
10 2 0 K 82 ciencia
vicus. #1 vicus.
Menos en Gringolandia, donde todos los medios pasan de "puntillas" sobre el tema.
0 K 20
#2 woke *
Cuando lo hace bien es gracias al gobierno; cuando lo hace mal es por culpa de Franco.
0 K 20
jonolulu #4 jonolulu
#2 Ea, ya pasó.

.  media
1 K 24
#6 Leon_Bocanegra
#2 ostia, que puta gilipollez! Mis dieses compañero camarada!
0 K 16
reivaj01 #3 reivaj01
Llevaba unos días sin dormir, pero ahora que veo qué Xataka da por bueno el operativo, ya puedo descansar.
0 K 11
BM75 #5 BM75
#3 Ad hominem.
"La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero"
0 K 7

menéame