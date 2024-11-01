Es hora de decirlo: España lo ha hecho bien en la crisis del hantavirus

¿Qué tienen en común la OMS, la ONU, la Comisión Europea y el Consejo Europeo? Que todos ellos han felicitado públicamente a España por la gestión de la crisis del hantavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus la ha calificado como "el modelo a seguir". Pese al "misión cumplida" de la ministra Mónica García, aún no ha acabado todo. No obstante, hay suficientes hechos ya consumados como para reconocer que en este entuerto España no solo ha hecho lo que había que hacer, sino que además lo ha hecho bien.